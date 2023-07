Algeria: Tebboune firma due decreti riguardanti misure di grazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato due decreti contennti misure di grazia per reati di diritto comune, a beneficio di 8.537 detenuti, nonché misure di clemenza per reati di ingiuria e diffamazione, di cui hanno beneficiato 282 detenuti. Questo secondo decreto riguarda i detenuti che hanno conseguito il diploma di insegnamento intermedio, il superamento dei certificati di formazione professionale e artigianale, nonché i laureati dell'istruzione universitaria per le stagioni 2022 e 2023. (Ala)