Brasile: ex giudice Corte suprema indicato come titolare organismo arbitrato Mercosur

- Il governo del Brasile ha indicato l'ex giudice della Corte suprema federale (Stf), Enrique Ricardo Lewandowski per la carica di arbitro titolare della Corte permanente del riesame (Tpr) del Mercato comune del sud (Mercosur). Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. La nomina è stata successivamente approvata nel corso del Consiglio del Mercosur oggi a Puerto Iguazù, in Argentina. Il mandato di Lewandowski inizierà il 28 luglio. Nel 2024 l'ex giudice sarà indicato alla presidenza della Corte che spetta, secondo lo statuto, all'arbitro brasiliano. La Corte ha tra le sue prerogative mediare le controversie tra Paesi membri, interpretare misure relative al rispetto delle norme del blocco e proporre misure per il rispetto delle norme del Blocco. Il governo brasiliano coglie l'occasione per ringraziare gli attuali arbitri brasiliani della Corte, Nadia de Araújo (titolare) e il Marcilio Toscano Franca Filho (supplente), i cui mandati scadranno a fine mese. (Brb)