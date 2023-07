Americhe: Uruguay non firma comunicato finale del vertice Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay non ha firmato la dichiarazione finale del vertice del Mercato comune del sud (Mercosur) che si è conclusa oggi nella città argentina di Puerto Iguazù. Il documento porta le firme dei presidenti dell'Argentina, Alberto Fernández, del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e del Paraguay, Mario Abdo. L'Uruguay ha chiuso i lavori firmando una nota separata, nella quale si "ribadisce la necessità di modernizzare il blocco, compresa la formazione della zona di libero scambio, e la revisione degli strumenti di inserimento internazionale con un approccio pragmatico e flessibile, per affrontare le sfide di uno scenario mondiale in mutamento, interessato da cambiamenti significativi nella mappa della produzione e dell'occupazione, con effetti visibili nella riconfigurazione delle catene globali del valore". Il documento spiega che "in questo contesto, (l'Uruguay) ha sottolineato la necessità di lavorare per conformare la zona di libero scambio del blocco, dove si osservano ancora diversi tipi di difficoltà per il commercio e l'integrazione". Da tempo Montevideo si batte per una maggiore flessibilità delle regole dell'area di integrazione economica, a partire dalla necessità di rendere più flessibile la regola di non stringere accordi commerciali se non in blocco. Un punto sul quale l'Uruguay ha insistito a lungo soprattutto rispetto all'ipotesi di aprire un negoziato con la Cina. (Abu)