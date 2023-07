Brasile: impresa cinese di veicoli elettrici Byd annuncia avvio produzione a Bahia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio arriva a pochi giorni dall'incontro tra Stella Li e il presidente del Brasile al termine di cui il governo brasiliano ha garantito la concessione di incentivi fiscali e benefici statali in favore della Byd, favorendo così l'avvio della produzione presso lo stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camaçari, a Bahia, già in fase di acquisizione da parte della società cinese. Le compagnie hanno firmato a marzo 2022 un protocollo d'intesa per la vendita della struttura. Nonostante l'annuncio dell'imminente avvio della produzione, l'accordo tra Ford e Byd non è stato ancora siglato. (segue) (Brb)