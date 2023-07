Francia: morto un uomo a Marsiglia, probabilmente a causa di un colpo di flashball

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 27 anni ha perso la vita nella notte tra il primo e il 2 luglio a Marsiglia, probabilmente a causa di uno “shock violento a livello del torace” causato da un colpo di flashball, il fucile antisommossa caricato con pallottole di gomma semirigida. Lo ha reso noto la procura di Marsiglia. L'episodio è avvenuto a margine dei violenti scontri che quella sera erano in corso nell'ambito delle violenze scoppiate in tutta la Francia dopo al morte di Nahel, il 17enne ucciso durante un controllo autostradale. Secondo la Procura, però, la momento non è possibile stabilire se la vittima stava partecipando ai disordini. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. (Frp)