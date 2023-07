Ue: Renzi, maggioranza Ursula unica possibile, Meloni vorrà cogliere spazio al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- In Europa “l'unica maggioranza possibile è la maggioranza Ursula”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a Tg2 Post Estate. “Penso che la Meloni mollerà la destra estrema per stare in questa maggioranza. Soprattutto dopo la scomparsa di Berlusconi, penso che ci sia uno spazio al centro che la Meloni vorrà cogliere”, ha aggiunto. (Rin)