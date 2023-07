Brasile-Spagna: Lula chiamerà Sanchez per valutazione su trattative accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, chiamerà domattina il presidente del governo della Spagna, Pedro Sanchez, per discutere dell'andamento delle negoziazioni del trattato di libero scambio tra il Mercato comune del Sud (Mercosur) e l'Unione europea (Ue). Lo ha detto lo stesso Lula a margine del vertice dei presidenti del Mercosur, tenuto oggi in Argentina. Lula ha assunto oggi la presidenza di turno dell'area di integrazione economica che comprende anche Argentina, Paraguay e Uruguay, mentre Sanchez è dal 1 luglio presidente di turno dell'Ue. Quello dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, quando sembrava vicino alla firma, si è rivelato più spinoso del previsto. Il ritorno di Lula alla presidenza del Brasile, dopo il gelo mostrato da diverse capitali europee nei confronti di Jair Bolsonaro, aveva motivato il governo della Spagna a scommettere su una chiusura accelerata dell'accordo, magari approfittando del vertice Ue-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) in agenda a Bruxelles a metà luglio. Ma le proposte arrivate dai Ventisette per sbloccare le questioni ancora pendenti sono state respinte anche da Lula. (segue) (Abu)