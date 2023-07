Brasile: impresa cinese di veicoli elettrici Byd annuncia avvio produzione a Bahia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso al porto era una delle richieste presentate dalla Byd a Lula la scorsa settimana. Il presidente aveva inoltre garantito l'accesso, come tutte le compagnie automobilistiche, al programma di incentivi per ridurre il costo delle auto, già approvato dal governo. Inoltre Lula aveva ventilato la possibilità di fornire specifici aiuti alla Byd, tra cui l'eventualità di un finanziamento tramite la Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) per favorire la produzione. La Byd ha anche chiesto l'utilizzo la riduzione del pagamento di imposte e tributi federali (Pis/Cofins e Ipi). Nell'evento di oggi il governatore ha anche svelato che tra gli incentivi offerti alla Byd per avviare la produzione a Bahia è stata concessa la possibilità di "ricerca e produzione di minerali da parte della società cinese. In particolare il litio, fondamentale per la produzione di batterie". Una parte della futura fabbrica Byd sarà infatti destinata alla produzione di batterie. (segue) (Brb)