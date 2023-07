Brasile: ministero Turismo stanzia per 7,5 milioni di euro per Centro eventi indigeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo annuncia lo stanziamento di 24,8 milioni di real (7,5 milioni di euro) per la costruzione del primo Centro di eventi per la popolazione indigena a Boa Vista, capitale dello stato di Roraima. Il nuovo spazio avrà l'obiettivo di espandere il turismo culturale nella regione. Inoltre, l'edificio contribuirà a creare un percorso di attrazioni culturali, favorendo il commercio locale e incoraggiando il turismo. La ministra del Turismo, Daniela Carneiro, ha sottolineato l'importanza di valorizzare e promuovere la cultura indigena, oltre al ruolo significativo del turismo nello sviluppo economico della regione. "Questo lavoro fornirà uno spazio adeguato alle comunità indigene per condividere la loro cultura, tradizioni e conoscenze con i visitatori, generando opportunità economiche e rafforzando il turismo sostenibile nella regione. Riteniamo che questa iniziativa contribuirà alla conservazione e all'apprezzamento della diversità culturale del Brasile, oltre a promuovere un turismo più inclusivo e consapevole", ha affermato. (Brb)