Venezuela-Azerbaigian: ministro Esteri in a Baku per riunione Paesi non allineati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, si trova a Baku, Azerbaigian, per una riunione del Movimento dei Paesi non allineati. Un incontro, ha scritto Gil sui propri profili social, del movimento "più grande di Paesi che portano avanti la loro lotta per un nuovo ordine mondiale giusto", e che "cercano un ordine alternativi basato sui principi della Carta delle Nazioni Unite", contro coloro che cercano "di imporre l0ingerenza e il dominio". (Vec)