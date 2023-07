Forza Italia: Tajani, in Italia e Ue impegno rimane battere la sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come in Italia, al netto delle differenze di contesto politico, l'obiettivo di Forza Italia in Europa rimane quello di sconfiggere la sinistra. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le parole con cui il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva chiesto a Forza Italia di scegliere tra i "socialisti" e la destra. "In Italia siamo alleati seri, fedeli e affidabili di Fratelli di Italia e Lega Nord, ma in Europa la situazione è diversa" ha detto Tajani nel corso della trasmissione "Filo Rosso" in onda su "Rai Tre". "Ho dedicato gran parte della mia carriera politica all'Europa. E tra i miei obiettivi c'è sempre stato quello di battere la sinistra per cercare di far prevalere i valori del popolarismo europeo. Battaglia", ha proseguito il ministro, "che ho combattuto e vinto nel 2017 quando mi sono candidato a presidente del Parlamento europeo, raccogliendo attorno a me parlamentari popolari, liberali, conservtori, e sconfiggendo il candidato della sinistra". Risultato analogo a quello ottenuto nel 2019, quando "ho difeso la candidatura di una popolare alla guida della Commissione europea", contro la decisione iniziale del governo Conte, di appoggiare un candidato socialista, Frans Timmermans, senza tenere conto del risultato delle urne. "Bisogna conoscere bene le cose prima di parlare", ha aggiunto. (Res)