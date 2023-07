Libia: ambasciatore a Roma Younes, “Italia è il nostro partner numero uno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia rappresenta per la Libia il “partner numero uno”. Lo ha detto l’ambasciatore di Libia a Roma, Muhannad Younes, in un incontro con la Camera di commercio italo-libica. “Nonostante tutti i problemi politici degli anni passati, il Governo di unità nazionale vuole dare una spinta molto forte all’economia libica. Vediamo in questo l’unico modo per fare progressi e arrivare alla stabilità, anche politica, sapendo dell’esistenza della partnership storica con tanti Paesi amici a partire dal nostro partner numero uno, cioè l’Italia”, ha detto Younes. Da parte sua, il presidente della Camera di commercio italo-libica, Nicola Colicchi, ha posto l’accento sulle grandi possibilità nel settore dello sviluppo integrato delle piccole e medie imprese; dell’educazione e formazione al lavoro, con l'Italia nel ruolo di “hub” della formazione dei giovani libici; dell’idea generale di fare di Italia e Libia un ponte fatto di relazioni personali, umane e culturali, e non solo di commercio. (Res)