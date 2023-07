Ucraina: Zelensky, co0ordinate le posizioni con Stoltenberg in vista di vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha "coordinato le proprie posizioni" con quelle del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista del vertice dell'Alleanza a Vilnius l'11 e 12 luglio prossimi. "Ho avuto una telefonata con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Grazie per i vostri continui sforzi personali per sostenere le aspirazioni euro-atlantiche dell'Ucraina. Abbiamo coordinato le nostre posizioni alla vigilia del vertice della Nato a Vilnius. Ora è il momento di decisioni forti e passi concreti in questa direzione", ha dichiarato Zelensky attraverso Telegram. "Mi congratulo con Jens Stoltenberg per la decisione degli alleati di prorogare il suo mandato di Segretario generale della Natoper un altro anno. Non vedo l'ora di continuare la nostra fruttuosa collaborazione", ha concluso Zelensky. (Kiu)