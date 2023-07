Israele: Cirielli, solidarietà per vile attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta il terrorismo islamico ha colpito in maniera vile lo Stato di Israele. “Alla popolazione e al governo di Israele arrivi la più sentita solidarietà”. Lo dichiara in una nota Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “È giusto che il mondo politico internazionale valuti le più idonee iniziative da intraprendere per fermare il movimento islamista palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza dal 2007, che ha definito ‘eroico’ il vile attacco", aggiunge Cirielli. (Rin)