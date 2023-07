Imprese: Bergamotto su Portovesme, Glencore inadempiente, aspettiamo piano di riconversione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono delusa per il fatto che la Glencore sia inadempiente, non avendo ancora prodotto il suo piano di riconversione industriale, che secondo la tabella di marcia avrebbe dovuto essere depositato entro maggio scorso. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato con delega alle crisi industriali, Fausta Bergamotto, al termine dell’ultimo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy del gruppo di lavoro per Portovesme. “L’attenzione del governo rimane alta, per questa come per tutte le altre crisi, e ci aspettiamo che la Glencore faccia presto chiarezza sulle proprie intenzioni”, ha aggiunto Bergamotto. (Rin)