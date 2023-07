Polonia-Ue: gruppo Conservatori e riformisti ricevuto da presidente Duda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Polonia riveste un ruolo fondamentale nell'Ue per garantire la sicurezza, la sovranità e la libertà degli Stati. A voi va la riconoscenza dei Conservatori europei anche per la solidarietà e il sostegno della nazione polacca verso milioni di profughi ucraini, vittime della tragedia umanitaria che si sta consumando nel cuore dell’Europa". È quanto affermato dal copresidente del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, durante l’incontro con il presidente polacco Andrzej Duda che si è svolto oggi pomeriggio a Varsavia, dove si sono aperti i lavori delle giornate di studio del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo. Nicola Procaccini e il copresidente Ryszard Legutko hanno guidato la delegazione del gruppo Ecr ricevuta nel palazzo presidenziale. In precedenza la delegazione del gruppo Ecr ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato all’ex presidente della Repubblica polacca Lech Kaczynski, scomparso in un incidente aereo nel 2010 ed esponente del partito dei conservatori polacchi. “Ringrazio molto il Presidente Duda per l’accoglienza che ha voluto riservare alla delegazione dell’Ecr al Parlamento euroepo”, ha concluso Procaccini. (Com)