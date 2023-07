FI: Casellati comunica nuovo assetto regionale Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore regionale di Forza Italia per la Basilicata, Elisabetta Casellati, comunica di aver provveduto a definire il nuovo assetto del partito a livello regionale e scelto – riferisce una nota – i nomi dei nuovi coordinatori provinciali, responsabili di area e coordinatori comunali per le città di Potenza e Matera. Coordinatore provinciale di Potenza: Vincenzo Taddei. Responsabili di area per la Provincia di Potenza: Vulture Melfese - Giuseppe Palermo; Val D'Agri - Massimo Celoro; Senisese - Giovanna Di Sanzo; Lagonegrese - Francesca Crusco. Coordinatore comunale di Potenza: Matteo Restaino. Coordinatore provinciale di Matera: Gianluca Modarelli. Responsabili di area per la Provincia di Matera: Area Nord - Saverio De Bonis; Area Sud - Nunzio Gallotta. Coordinatore comunale di Matera: Damiano Laterza. Responsabile regionale di Azzurro Donna: Lucia Pangaro. Più avanti verranno scelti e comunicati anche i nomi degli altri nuovi coordinatori comunali. (Rin)