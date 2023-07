Editoria: Andrea Riffeser Monti rieletto presidente Fieg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenute oggi a Roma le assemblee degli organi sociali della Federazione italiana editori giornali, che hanno rinnovato le cariche per il triennio 2023-2026. L’Assemblea generale – riferisce una nota – ha confermato per acclamazione Andrea Riffeser Monti presidente della Fieg. Riffeser, nel ringraziare gli editori associati per la fiducia, dopo aver ripercorso l’attività dei suoi cinque anni di presidenza della Federazione che hanno portato ad un importante riconoscimento da parte del governo sul ruolo dell’informazione di qualità, che si è concretizzato in forme di sostegno per tutta la filiera, si è soffermato sugli obiettivi per il prossimo triennio per uscire dalla crisi e tornare a crescere e sull’impegno degli editori a presentare in tempi brevi una proposta di riforma dell’editoria. “Nel 1981 quando il settore era investito da profondi cambiamenti nei sistemi di produzione con il passaggio dalle linotype alla fotocomposizione si varò una legge per sostenere le trasformazioni tecnologiche. Oggi – ha sostenuto Riffeser – la trasformazione digitale richiede una nuova legge di sistema. Per questo abbiamo previsto una Commissione con l’obiettivo di formulare proposte di riforma a governo, Parlamento e Forze politiche”. (segue) (Com)