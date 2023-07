© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- VARIE- Tavola Rotonda "Mobilità integrata, la risposta alle esigenze di spostamento delle persone", organizzato da Fit-Cisl. Introdurrà i lavori Salvatore Pellecchia, segretario Generale Fit-Cisl. Interverranno: Galeazzo Bignami, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Arrigo Giana, Presidente Agens, Fabio Lazzerini, Ad Ita Airways Spa; Vincenzo Macello, Vice Direttore Generale Network Management Infrastrutture Rfi; Ugo Arrigo, Professore ordinario di Economia politica Università Milano-Bicocca; Angelo Di Gregorio, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Università Milano-Bicocca e Salvatore Pellecchia, Segretario Generale Fit-Cisl. Auditorium Donat-Cattin, Roma (ore 9:30)- Tavola rotonda “Il piano invasi multifunzionale è un’opportunità per il Paese” all’interno dell’assemblea nazionale Anbi. Interverranno il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, l’amministratore delegato Imq e Ambiente Group, Gabriella Chiellino, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Sheraton Golf Parco De' Medici, via Rebecchini 39, Roma (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione di “This is Wonderland”, il nuovo progetto firmato Lux Eventi che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell'Eur. Parteciperanno la presidente del Municipio Roma IX Titti Di Salvo, l’amministratore Delegato di Eur Spa, Angela Cossellu, il presidente di Eur Spa Marco Simoni, e il presidente di Lux Eventi, Roberto Fantauzzi. Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell'Eur (Passeggiata del Giappone), Roma (ore 19:30)- Inaugurazione della nuova Freccia Lounge di Roma Termini alla presenza dell’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. L’incontro si svolgerà all’interno dell’area dedicata sita al piano superiore della nuova biglietteria di Trenitalia, accessibile dalle scale mobili lato galleria gommata. Stazione Termini di Roma (ore 11:30) (segue) (Rer)