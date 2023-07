Usa: Biden su stragi nelle scuole, armare insegnanti non è una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armare gli insegnanti “non è la soluzione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando all’Associazione nazionale per l’istruzione. Le sue parole arrivano dopo le ultime sparatorie di massa in diverse città statunitensi, come Philadelphia, Baltimora e Chicago. Biden ha anche pubblicato un comunicato stampa questa mattina, ricordando la strage avvenuta esattamente un anno fa a Highland Park, in Illinois, in occasione delle celebrazioni per la festa dell’indipendenza del 4 luglio. “Dobbiamo vietare le armi d’assalto e i caricatori estesi e rafforzare le verifiche per l’ottenimento dei permessi: chiedo a tutti gli Stati di esortare nuovamente i repubblicani al Congresso ad approvare un pacchetto di riforme più che mai necessario”, ha detto. (Was)