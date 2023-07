Ucraina: Zelensky ringrazia Macron per mezzi corazzati, carri leggeri e sistemi difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto "una conversazione utile e produttiva" con l'omologo della Francia Emmanuel Macron. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky sui suoi profili social. "Abbiamo discusso l'attuazione dei precedenti accordi di difesa e ne abbiamo raggiunto di nuovi. L'ho ringraziato per un grande lotto di veicoli corazzati, tra cui il tanto necessario trasporto medico, carri armati leggeri aggiuntivi e sistemi di difesa aerea", ha riferito il capo dello Stato ucraino. "Abbiamo discusso della situazione in Russia e sul campo di battaglia. Abbiamo condiviso le nostre aspettative dal vertice della Nato a Vilnius e abbiamo parlato delle future garanzie di sicurezza per l'Ucraina", ha proseguito. "Ho avvertito il mio collega che le truppe di occupazione stanno preparando pericolose provocazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Abbiamo concordato di tenere la situazione sotto il massimo controllo insieme all'Aiea", ha concluso Zelensky. (Kiu)