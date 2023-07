Kosovo-Serbia: patriarca Porfirije nel giorno di San Vito, qui i serbi sono a casa loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui in Kosovo i serbi sono a casa loro e capiscono da dove vengono. Lo ha detto il patriarca della Chiesa ortodossa serba (Spc) Porfirije al monastero di Gracanica, in Kosovo, dove quest'anno si celebra la liturgia in commemorazione del giorno di San Vito (Vidovdan). Lo riporta la stampa locale. Porfirije nell'omelia ha sottolineato che lo scopo dell'incontro è "pregare per la pace dei serbi in Kosovo". Durante la liturgia un elicottero della Nato ha sorvolato Gracanica e il monastero in cui si erano radunate un gran numero di persone provenienti dal Kosovo, così come da diverse parti della Serbia centrale, del Montenegro e della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Il 634mo anniversario della battaglia del Kosovo e la commemorazione degli eroi della stessa battaglia sono stati celebrati quest'anno nel monastero di Gracanica, invece che nella Piana dei merli (Kosovo Polje) e al monumento di Gazimestan, per ragioni di sicurezza dopo le ultime settimane di tensione che hanno caratterizzato i rapporti tra Belgrado e Pristina. A Gazimestan sono presenti forze della polizia del Kosovo, delle missioni Eulex e Kfor, che controllano i visitatori per motivi di sicurezza. Il giorno di San Vito si celebra anche nella città di Krusevac dove era presente il ministro degli Interni, Bratislav Gasic, il quale ha deposto una corona di fiori al monumento agli eroi del Kosovo eretto nell'ex capitale della Serbia.(Seb)