Serbia-Kosovo: Petkovic, dichiarazione di Vidovdan è testimonianza della nostra sofferenza (2)

- "Ogni giorno in più in prigione per loro è un passo più lontano dal processo di normalizzazione, perché è ovvio che Kurti non vuole la pace e spinge il popolo serbo al conflitto con la Kfor e la comunità internazionale", ha sottolineato Petkovic. La dichiarazione di Vidovdan, che è stata letta dai funzionari della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), durante i raduni di ieri a Mitrovica e Gracanica, si articola di cinque punti e intende mostrare le condizioni "drammaticamente difficili" in cui vivono i serbi in Kosovo ed è un appello alla comunità internazionale affinché li protegga. (Seb)