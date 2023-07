Ue: Benifei (Pd), da Ventotene riparte impegno per vincere le elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'isola di Ventotene riparte l'impego del Pd per vincere le elezioni europee. A dirlo, tramite un messaggio Facebook, il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "Sono di ritorno da una bella giornata passata a Ventotene insieme alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Oltre al doveroso omaggio alla tomba di Altiero Spinelli, abbiamo discusso, insieme ai capigruppo di Camera e Senato e a tutta la massima dirigenza del partito, di come organizzare la nostra proposta di Europa democratica, sociale e federale", scrive Benifei. "Un'Europa utile, capace di rispondere ai bisogni delle persone e di lottare contro le disuguaglianze. È la nostra idea, chiaramente alternativa a quella del nazionalismo dell'inconcludenza ben incarnato dal governo di Giorgia Meloni e dai suoi alleati europei, i primi nemici dell'interesse nazionale dell'Italia e di quello dei più deboli. Da quest'isola dalla storia così importante riparte il nostro impegno per vincere le elezioni europee", ha concluso Benifei. (Beb)