Difesa: Iraq, contingente italiano impegnato nell'operazione Prima Parthica ad Ankawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rappresentanza del contingente ita​liano impegnato nell'operazione Prima Parthica con il comandante, il colonnello Stefano Salvadori, e il cappellano militare, don Francesco Capolupo, ha partecipato all'evento Ankawa Youth Meetings 2023 in Iraq. Lo ha riferito una nota del Comando operativo di vertice interforze (Covi).​ Circa 1.500 giovani iracheni, provenienti dai diversi governatorati dell'Iraq, hanno partecipato all'Ankawa Youth Meetings 2023, nel quartiere di Ankawa. Ha preso parte all'iniziativa anche il console generale d'Italia nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Michele Camerota. È intervenuta anche una rappresentanza delle comunità cristiane d'Oriente. L'evento ha avuto come padrone di casa padre Bashar Warda, nominato arcivescovo della diocesi di Erbil nel maggio 2010 da papa Benedetto XVI. In programma, un concerto con tanti giovani protagonisti, un cortometraggio, una cena, tanti giochi e una partita a calcio tra ragazzi. Le attività svolte in Teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Covi. (Res)