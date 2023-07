Spagna: Endesa si aggiudica contratto quinquennale per aeroporti di Aena per 335 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gestore della rete aeroportuale pubblico spagnolo, Aena, ha assegnato ad Endesa, società del gruppo Enel, come fornitore di energia dei suoi aeroporti per i prossimi cinque anni per 335 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Secondo i documenti della gara d'appalto, Endesa ha mantenuto la fornitura di energia per le strutture di Madrid, Galizia, Paesi Baschi e Servizi Centrali (80,9 milioni); il lotto Nord (103,78 milioni); il pacchetto Centro-Sud e Levante (53,7 milioni); e il pacchetto Centro-Sud e Levante (53,7 milioni); il lotto Nord (103,78 milioni). (Spm)