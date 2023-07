Medio Oriente: Lega-FI-Fd'I, bene indagini e fermare fonti finanziamento Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano "agisce con risolutezza contro il movimento fondamentalista Hamas, attivo a Gaza e sostenuto dall'Iran. È opportuno che anche l'Italia faccia la sua parte, intensificando il monitoraggio e la sorveglianza su tutto l'associazionismo in qualche modo vicino ad Hamas, sospettato di agire, come denunciato anche oggi da autorevoli organi di stampa, da canale di raccolta e trasmissione di fondi al movimento islamista che da anni controlla la Striscia, base di frequenti attacchi contro il territorio e la popolazione di Israele". Lo affermano, in una nota, i deputati Paolo Formentini (Lega), Andrea Orsini (Forza Italia) e Giangiacomo Calovini (Fratelli d'Italia). (Com)