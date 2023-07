Roma: Iv, approvata nostra mozione su verde di Villa Glori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina "ha approvato oggi pomeriggio la mozione presentata da Italia Viva e sottoscritta dalla lista Civica Calenda sulla cura del verde a Villa Glori". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Con questo atto - aggiungono - il sindaco e l'assessore competente si impegnano a piantare nuovi pini nel noto parco del quartiere Parioli, conosciuto anche come della Rimembranza, e ad attivarsi con urgenza per curare gli esemplari infestati dalla cocciniglia attraverso il metodo dell'endoterapia a pressione, l'unico risultato finora efficace. Un'attività divenuta assolutamente necessaria dopo l'abbattimento, ormai più di un anno fa, di 90 pini irrimediabilmente compromessi proprio dal parassita originario del Nord America. Questi alberi rappresentano un autentico patrimonio della città e la loro tutela, come quella del verde pubblico e delle ville storiche, deve essere un preciso obiettivo dell'Amministrazione. Bene, dunque, che l'Aula abbia condiviso la nostra posizione e votato all'unanimità il provvedimento", concludono Casini e Leoncini. (Com)