Trasporti: Deidda (Fd’I), con Mercitalia Logistics proficuo incontro e stretta collaborazione

- Oggi ho avuto un proficuo incontro con Sabrina De Filippis, la nuova Ad di Mercitalia Logistics, società capo polo della logistica del gruppo Fs Italiane. Lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati. “Abbiamo parlato di logistica e progetti per il rilancio economico e sociale del Paese. Il trasporto ferroviario delle merci è uno strumento indispensabile per l’Italia, non solo per raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti, ma anche per la sua solidità, permettendo così alla logistica di continuare ad operare e crescere. Ringrazio l’Ad De Filippis per aver garantito una stretta collaborazione a continuare il lavoro intrapreso in Commissione Trasporti da inizio legislatura”, aggiunge Deidda. (Rin)