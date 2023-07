Veneto: Veronafiere approva bilancio 2022 con fatturato a 107,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea dei Soci di Veronafiere riunitasi nel tardo pomeriggio ha approvato il bilancio 2022 e preso visione dei risultati dei primi mesi del 2023. Il 2022 ha superato i valori pre-Covid attestandosi a 107,7 milioni di euro di ricavi (80,7 quelli della capogruppo Veronafiere SpA), in crescita del 2,1 per cento sul 2019, e con un Ebitda di 17,7 milioni (11,6 quello di Veronafiere SpA), in aumento del 22,5 per cento sul 2019. Come riporta la nota, il consuntivo 2022 "è il risultato di 49 fiere ed eventi di cui 35 in Italia e 14 all'estero in nove Paesi, che hanno visto la presenza di 750 mila operatori e 11mila espositori, su una superficie netta venduta di 588 mila metri quadrati. Anche il comparto congressuale si è rimesso in moto con 49 congressi per 28mila presenze". "Abbiamo presentato ai Soci un bilancio frutto di precise scelte di razionalizzazione aziendale, di svalutazioni strategiche di alcune delle nostre controllate e di messa in sicurezza dei conti che ci permettono di avere uno stato patrimoniale risanato e di guardare con rinnovata fiducia al futuro", ha sottolineato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. "Il documento deve essere letto e collocato - ha aggiunto - all'interno di uno scenario complesso su scala globale che, nel medio e lungo termine, ci prospetta decisioni strategiche anche sul fronte del posizionamento internazionale". (segue) (Rev)