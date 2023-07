Veneto: Veronafiere approva bilancio 2022 con fatturato a 107,7 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati di chiusura – ha poi aggiunto Maurizio Danese, l'amministratore delegato della Spa fieristica sottolineano il recupero del fatturato e di tutta l'attività fino al ripristino della solidità patrimoniale, requisito fondamentale per garantire sviluppo e crescita. Nel 2022 abbiamo rilanciato e rafforzato, anche in chiave evolutiva, i prodotti core del Gruppo Veronafiere generando business per i nostri clienti attraverso le nostre rassegne in Italia e all'estero. Il consuntivo archiviato riflette componenti straordinarie che necessitavano di una gestione attenta e altrettanto straordinaria. Ora acceleriamo nel percorso di digitalizzazione dei processi, diversificazione e internazionalizzazione delle manifestazioni, investendo in competenze interne e attraendo professionalità. Quest'anno saranno definiti gli obiettivi del Piano Industriale 2024-2026 con lo sguardo a una forte accelerazione sull'internazionalizzazione, vero asset per la competitività della fiera che, sullo scacchiere dei mercati, ha costruito un modello di promozione sostenuto dal Sistema-Paese", ha poi concluso. (Rev)