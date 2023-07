Turchia: ministro Esteri, dubbi su effettivo contributo svedese alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non è ancora favorevole all’adesione della Svezia alla Nato e ha dei dubbi sull’effettivo contributo che Stoccolma può fornire in termini di sicurezza e implicazioni strategiche. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo giordano, Ayman Safadi, secondo il quotidiano turco “Hurriyet”. La dichiarazione arriva dopo che lo scorso 28 giugno un uomo di origine irachena ha strappato un Corano e gli ha dato fuoco nei pressi della principale moschea di Stoccolma, dopo aver ricevuto l’autorizzazione della polizia di Stoccolma. Fidan ha detto: "Il consenso della Svezia a tali insulti contro i simboli sacri dell'islam può causare problemi di sicurezza per la Nato", chiedendo a Stoccolma di "continuare i suoi sforzi e adempiere ai suoi compiti, proprio come si è visto nel caso della Finlandia". Il capo della diplomazia turca ha affermato che Ankara farà le proprie valutazioni dopo l'incontro del 6 luglio a Bruxelles di Turchia, Svezia e Finlandia, su invito del Segretario generale Nato, Jens Stoltenberg. Inoltre, l'11 e il 12 luglio, ci sarà il summit Nato di Vilnius, in cui la candidatura della Svezia sarà uno dei temi principali. (Tua)