Pa: presentata Relazione annuale al Cnel su livelli e qualità nel 2022

- È stata presentata al Cnel la Relazione annuale sui livelli e sulla qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini nel 2022. Intervenendo presso la Plenaria Marco Biagi del Cnel, il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, si è soffermato su come questo documento "mette a disposizione di cittadini e policy maker un sistema di informazioni ampio e strutturato sui servizi che vengono resi dalla Pa. È una impresa alla quale l'Istat partecipa convintamente e che ogni anno è occasione di scambio e confronto costruttivo con le amministrazioni, gli studiosi e le istituzioni della società civile". Successivamente, Efisio Espa ed Alessandro Geria, consiglieri Cnel, hanno così sintetizzato quanto emerso dalla Relazione di quest'anno: "Nel corso del 2022, di fronte alle sfide del post-pandemia, della crisi energetica e dell'avvio della complessa attuazione del Pnrr, le amministrazioni pubbliche hanno, ancora una volta, mostrato una significativa capacità di reazione. E ciò pur in presenza di fragilità strutturali accentuatesi con il blocco del turnover negli anni pre-Covid". Ampio spazio anche al tema degli Enti locali: "Il periodo caratterizzato dall'austerità e dalla pandemia ha portato a un'emorragia di personale nelle strutture amministrative, diminuito di 90 mila unità. Nonostante questo, oggi la spesa dei Comuni è aumentata, specialmente in quelli di media dimensione. Aumentata anche la spesa per il welfare destinata a minori e disabili, mentre segna una leggera diminuzione quella per gli anziani", ha sottolineato Emanuele Padovani, ordinario di Economia aziendale dell'Università di Bologna. (segue) (Com)