Pa: presentata Relazione annuale al Cnel su livelli e qualità nel 2022 (2)

- "Colgo l'occasione per affermare l'importanza del percorso di definizione dei Leps che, sviluppato negli anni, sta dando i suoi risultati anche grazie a una programmazione che tiene conto della relazione tra gli obiettivi dei livelli essenziali e le risorse finanziarie disponibili", ha affermato da Paolo Onelli, dirigente della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Rispetto alla mappatura degli asili nido Cristina Stringher, ricercatrice Invalsi, ha sottolineato come "Anche se siamo ancora al di sotto della media europea del 36 per cento di copertura, abbiamo raggiunto l'obiettivo del 33 per cento indicato dal Consiglio di Lisbona, anche grazie ai 4.6 miliardi messi a disposizione dal Pnrr per i servizi 0-6 anni", soffermandosi poi "sull'arresto della flessione delle competenze che si era, invece, verificato nel corso della pandemia". Delle misure di contrasto all'evasione fiscale ha poi parlato Maria Teresa Monteduro, direttrice della Direzione Studi e ricerche Economico-fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricordando come "l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, esteso recentemente anche ai lavoratori autonomi in regime forfettario è una novità che colloca il nostro Paese tra quelli più innovativi, perché consente all'amministrazione finanziaria controlli immediati sull'intera filiera. Gli effetti positivi di questa misura sono stati valutati tra 1.7 e 2.1 miliardi". (segue) (Com)