Pa: presentata Relazione annuale al Cnel su livelli e qualità nel 2022 (3)

- Per quanto riguarda la transizione digitale, Monica Gabrielli, responsabile della Funzione Strategia e Sviluppo Nuove iniziative di Sogei, ha sottolineato che "nel 2022 sono state poste le basi per consentire alla Pubblica Amministrazione di interoperare, sia dal punto di vista organizzativo, che semantico, che tecnologico". Gabrielli ha poi posto l'accento su due fondamentali risultati raggiunti nel 2022: la costituzione del Polo Strategico Nazionale e l'attivazione della Piattaforma digitale nazionale dati. Infine, Laura Roccella della Banca d'Italia ha ricordato l'impegno profuso per dare seguito "alle misure di sostegno a imprese e famiglie messe in campo per il superamento dell'emergenza energetica". Roccella si è soffermata anche sulla spesa per i servizi sociali che, ha spiegato, "costituisce un pilastro del welfare nazionale e nel 2022 ha raggiunto la cifra record di 9,7 miliardi, con un incremento su base tendenziale del 2 per cento". (Com)