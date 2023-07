© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora al Turismo Martina Riva partecipa all'Hospitality ForumPalazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)REGIONEL'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, interviene alla conferenza stampa organizzata dall'Ats Milano, sulla riorganizzazione della continuità assistenziale della città di Milano.via Farini 9 (ore 12)Il presidente Attilio Fontana interviene alla Festa d'estate - 10 anni Mi'mpegnoFondazione Villa Mirabello, Via Villa Mirabello, 6 (ore 19)VARIEV Congresso Ugl Milano “La Milano del domani – Partecipazione, innovazione, evoluzione”. Intervengono, tra gli altri, il Segretario della UGL Milano, Riccardo Uberti e il Segretario Generale della Ugl, Francesco Paolo Capone.Palazzo delle Stelline, Sala Porta, Corso Magenta, 61 (ore 9)Presentazione del Rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr nell'ambito dell'Hospitality forum 2023. Intervengono, tra gli altri: Mario Breglia (Scenari Immobiliari); Giampiero Schiavo (Castello Sgr); Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia); Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco BPM).Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)Conferenza di servizi promossa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Intervengono il Sottosegretario all’interno Wanda Ferro, il Direttore dell’Anbsc, Bruno Corda e il Prefetto di Milano Renato Saccone. A seguire, alle ore 12, vengono sottoscritte due convenzioni per l’assegnazione diretta, ad associazioni del terzo settore, di beni confiscati alla criminalità sul territorio dei Comuni di Genova e di Gorgonzola (MI), che verranno destinati a finalità sociali.Prefettura, Corso Monforte, 31 (ore 11)Conferenza stampa dei sindacati regionali dei metalmeccanici Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil per illustrare le ragioni dello sciopero nazionale proclamato per venerdì 7 luglio.Sede Uil, via Campanini, 7 (ore 11)Irtop consulting presenta la decima edizione dell'osservatorio Pmi euronext growth Milan 2023 trend di crescita, governance, perfomance di mercato, investitori egm, ddl capitali, overview & outlook egm. Intervengono, tra gli altri, il deputato Giulio Centemero, Membro della Commissione Finanze della Camera, Giovanni Natali, Presidente Assonext; Anna Lambiase – ceo & Founder Irtop ConsultingBorsa Italiana, Piazza Affari (ore 11)Conferenza stampa di Avs per la presentazione dellacarovana della pace. Intervengono, tra gli altri, Onorio Rosati, consigliere Regionale Avs e co-coordinatore SI Milano; Elena Comelli co-Coordinatrice SI Milano.Piazza Duomo, nei pressi del Museo del Novecento (ore 13)Presentazione del libro “Pinocchio?” di Andrea Branzi. Con l'autore intervengono Leonardo Caffo e Nicoletta Morozzi. Introduce l'incontro Chiara Savino.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)Incontro di presentazione dell’opera d’arte site specific Days di Lorenza Longhi, vincitrice del Premio Acquisizione Covivio a Miart 2023.Wellio Duomo, via dell’Unione 1 (ore 19) (Rem)