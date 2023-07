Scuola: Sasso (Lega), grazie a Valditara 1.740 nuovi docenti di educazione motoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per chi, come Nova, racconta il battito del nostro Paese, guardarsi indietro non è possibile, il mio augurio è che possiate continuare a raccontare l’attualità" Valentina Vezzali

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- Al via le procedure di reclutamento per 1.740 docenti di educazione motoria “grazie al buon lavoro del ministro Valditara. Un grande passo in avanti per il mondo della scuola a cui tengo particolarmente”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione. “Da sottosegretario all'Istruzione nel 2021 lottai insieme alla collega Vezzali per introdurre la figura del docente specializzato in educazione motoria fin dalla scuola primaria. Fino a quel momento – ha proseguito – le ore di quella materia erano affidate a insegnanti privi dell'abilitazione specifica, col risultato dolente di avere un elevato tasso di analfabetismo psico-motorio proprio nella fascia di età 6-10 anni”. “Spesso – ha aggiunto – le uniche ore di attività motoria che i bambini praticano sono proprio quelle che si fanno a scuola”. “In bocca al lupo ai futuri docenti di educazione motoria della scuola primaria italiana. La Lega – ha concluso – pensa sempre al benessere psichico e fisico dei nostri ragazzi per il loro futuro". (Rin)