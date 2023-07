© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque palestinesi sono rimasti feriti, di cui due in condizioni gravi, in seguito all'attacco aereo che ha colpito un ospedale di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il direttore dell'ospedale, secondo l’emittente israeliana “I 24 News”. Gli scontri tra le Forze di difesa israeliane e i palestinesi prosegue al di fuori del nosocomio, secondo il direttore. (Res)