Difesa: incontro fra sindacati militari e capo di Stato maggiore dell’Aeronautica

- Si è tenuto oggi il primo incontro tra i sindacati militari e il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica. Lo riferisce attraverso un comunicato l’Unione sindacale delle associazioni militari – Aeronautica (Usami – Aeronautica). Secondo la nota, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica ha dimostrato un'apertura all'avvio di una serie di incontri istituzionali con le organizzazioni associative, al fine di instaurare un metodo di relazioni sindacali che permetta alla Forza armata di affrontare la svolta epocale in cui è coinvolto il personale. Nel corso dell'incontro Usami Aeronautica ha rappresentato le questioni nevralgiche attinenti le difficoltà che stanno incontrando i sindacati nelle attività di promozione associativa all'interno degli enti di forza armata consegnando un documento condiviso in modo "confederale" con altre tre sigle sindacali. Il sindacato non ha mancato di evidenziare il generale malumore del personale sofferto in relazione alla gestione dei compensi forfettari di impiego e di guardia, il profondo rammarico per il danno recato all'amministrazione in conseguenza al licenziamento del personale infermieristico e medico assunto con ferma prefissata in periodo Covid. (segue) (Com)