Difesa: incontro fra sindacati militari e capo di Stato maggiore dell’Aeronautica (2)

22 luglio 2021

- Usami ha rappresentato altresì la necessità di aprire un confronto diretto con il vertice militare in merito alla gestione delle competenze accessorie affinché vengano riviste talune prassi che questo sindacato ritiene non in linea con il dettato normativo. Non ultima per importanza Usami Aeronautica ha rappresentato l'urgente questione dei controllori del traffico aereo che hanno subito un grave danno da una recente interpretazione amministrativa che limita la corresponsione dell'indennità di servizio aereo, rappresentando l'imminente scadenza del termine per proporre ricorso al Tar e la necessità che sia risolta quanto prima la questione. A tal riguardo Usami Aeronautica ha chiesto un celere confronto con l'Ufficio generale affari giuridici della Forza armata al fine di chiarire la legittimità dell'interpretazione che sta penalizzando i controllori. A breve il sindacato invierà al precitato ufficio una nota giuridica da intendere come base di discussione per un immediato confronto. Da ultima il sindacato ha espresso la volontà di ricevere tutti i dati necessari alla predisposizione del prossimo contratto data le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa di avviare le procedure negoziali con i sindacati militari. (Com)