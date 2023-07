Germania: ministro Economia Habeck, la Cina “fa sul serio” sulle materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “fa sul serio” sulle materie prime, dalla cui importazione l’Europa è dipendente. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, come riferisce l’emittente televisiva “N-tv”. In questo modo, l’esponente del governo federale ha commentato la decisione di Pechino di rendere più difficile l’esportazione dalla Cina di prodotti a base di gallio e germanio, utilizzati nella produzione di microchip. In vigore dal primo agosto, il provvedimento risponde alla decisione degli Stati Uniti di limitare l’export di microchip ad alte prestazioni nel Paese dell’Asia. Come evidenziato da Habeck, se la Cina rendesse più complicate le vendite all’estero del suo litio, la Germania avrebbe un problema. L’esponente dei Verdi ha, infine, affermato: “Negli ultimi anni, dobbiamo aver imparato che un certo livello di sovranità nella produzione significa sicurezza energetica ed economica”. (Geb)