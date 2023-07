Omicidio Primavalle: domani i funerali per Michelle Causo, famiglia chiede silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto per domani l’ultimo saluto a Michelle Maria Causo. Dopo la fiaccolata per le vie del quartiere romano di Primavalle per commemorare la ragazza uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa avvolta in un sacco in via Stefano Borgia, domani si terranno i funerali nella chiesa di via Torrevecchia, alle ore 11. In vista delle esequie, i genitori di Michelle chiedono agli organi di stampa silenzio nel rispetto della figlia. In una nota diffusa dai legali Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso, per conto e nell'interesse della famiglia della 17enne, infatti, nonostante venga espresso “apprezzamento per le tantissime manifestazioni di solidarietà e cordoglio nei confronti della povera Michelle”, si afferma che “alla luce delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa da più persone, in particolare da coetanei della ragazza, dalle quali emergerebbero fantasiose ricostruzioni circa il movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l'onore e il decoro della vittima e tenuto conto, peraltro, dello stato, a oggi embrionale, delle indagini giudiziarie, si chiede, in vista delle esequie, di serbare un compassionevole silenzio, onde onorare al meglio il ricordo di Michelle, nel rispetto dell’inconsolabile dolore dei suoi famigliari". Nel frattempo, il ricordo della giovane ragazza è avvenuto anche all’interno delle istituzioni di Roma. L'Assemblea capitolina si è aperta con un minuto di silenzio in memoria della 17enne. A chiedere il minuto di silenzio è stata la presidente della commissione capitolina Pari opportunità, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista. “D'accordo con la capogruppo del Pd Baglio, abbiamo pensato di chiedere un minuto di silenzio per Michelle uccisa a Primavalle, per dedicarle un momento di memoria e raccoglimento", ha detto Cicculli. (Rer)