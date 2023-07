Egitto-Germania: presidente Al Sisi a colloquio telefonico con cancelliere Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz su iniziativa di quest'ultimo. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy. Al centro della conversazione è stato il rafforzamento delle relazioni bilaterali in tutti i campi, ha aggiunto Fahmy. I due leader hanno espresso soddisfazione per il livello di cooperazione e hanno confermato la volontà di continuare ad approfondire i quadri di cooperazione, soprattutto a livello economico e commerciale, trasferimento tecnologico e produzione congiunta, alla luce dei grandi progetti in corso di attuazione in Egitto a cui le aziende tedesche stanno partecipando. La conversazione ha anche affrontato gli sviluppi di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. È stato concordato di continuare un'intensa consultazione e di proseguire nel coordinamento tra le due parti. (Cae)