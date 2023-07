Editoria: Andrea Riffeser Monti rieletto presidente Fieg (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicepresidenti della Federazione sono stati riconfermati Francesco Dini, presidente della Categoria editori di giornali quotidiani, e Giuseppe Ferrauto, presidente della Categoria editori di giornali periodici, affiancati da Pierpaolo Camadini, vicepresidente in rappresentanza delle medie e piccole imprese editrici di quotidiani e periodici. Presidente della Categoria editori agenzie di stampa è stato eletto Stefano De Alessandri e presidente della Categoria editori di testate digitali è stato eletto Francesco Sortino. Sono stati, poi, nominati i consiglieri incaricati: Stefano De Alessandri, per le relazioni sindacali, Francesco Dini per mercato e pubblicità, Carlo Mandelli per la tutela del diritto d’autore e della concorrenza. Andrea Riffeser Monti assume ad interim l’incarico per la distribuzione e vendita. Irja Cartia d’Asero presiederà la neocostituita Commissione per la riforma dell’editoria. Tesoriere della Federazione è stato eletto Carlo Alberto Tregua. (Com)