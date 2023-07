Monza: la Provincia approva il Piano urbano per la mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione del documento principale e delle osservazioni pervenute, oggi pomeriggio presso la Sala dell’Oro il Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza ha varato ufficialmente il Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Questo piano strategico di orizzonte temporale decennale è volto a governare la mobilità mediante misure di mobilità sostenibile e mobilità dolce, ponendo particolare rilevanza sulle azioni di carattere innovativo e sperimentale negli ambiti dei servizi di mobilità in sharing, del mobility management e dei sistemi informativi sul traffico. Finita la fase programmatoria e documentale portata avanti nel 2022, il Pums, frutto di una lunga redazione iniziata nel 2019, è stato assunto anche dal Comune di Monza il 13 gennaio di quest’anno. Nel frattempo, nel corso degli scorsi mesi, ben 19 documenti con svariate osservazioni sono pervenuti agli uffici della Provincia MB, di cui due fuori termine ma ugualmente presi in considerazione. Durante la seduta del Consiglio di oggi, tali osservazioni al documento sono state votate in maniera accorpata, essendo il Pums un piano di strategia di lunga durata, e non un documento regolatorio della stessa tipologia, ad esempio, del Ptcp (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). (segue) (Com)