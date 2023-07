Monza: la Provincia approva il Piano urbano per la mobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il Presidente della Provincia Luca Santambrogio e diversi consiglieri hanno voluto ringraziare gli uffici tecnici della Provincia per il loro impegno e la competenza dimostrata durante questa lunga fase di gestazione del Piano, e altresì evidenziare la grande partecipazione mostrata dal territorio, che si è mostrato grandemente interessato agli argomenti della pianificazione sostenibile. “Un territorio che partecipa al dibattito pubblico è sintomo di una politica sana che sa parlare lo stesso linguaggio dei cittadini, capace di coinvolgerli e di promuovere gli strumenti democratici a disposizione per fare in modo che ognuno senta di poter dire la sua. – sottolinea il Presidente Luca Santambrogio, che continua – Solo coinvolgendo i cittadini fin dal principio nel dibattito, documenti come il Pums possono risultare davvero ‘accettati’ in maniera diffusa da tutto il territorio”. Nelle parole del Vicepresidente Riccardo Borgonovo, “è possibile riconoscere l’importanza del Pums nel suo farsi strumento di programmazione a lunga gittata, raccordando temi, obbiettivi, strategie e modalità di governance delle scelte urbanistiche locali con quelle infrastrutturali e di mobilità a livello provinciale. La Provincia di Monza e Brianza mostra così grande lungimiranza di vedute, volendo coniugare lo sviluppo economico-sociale con la difesa dell’ambiente e la sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità. Un impegno, peraltro, non obbligatorio, ma che la Provincia ha voluto confermare anche nell’ambito dei tavoli del Brianza ReStart (il cui impegno n. 12 riguardava proprio ‘Mobilità sostenibile e Mobility Management’), in un’ottica di ascolto, confronto e condivisione con le istituzioni locali e i principali stakeholders”. Al momento la Provincia di Monza e della Brianza risulta essere una delle poche province d’Italia ad aver approvato il Piano, e sicuramente la prima ad averlo fatto su base volontaristica. Le altre Province ad averlo approvato sono le Città Metropolitane di Bologna, Firenze, Genova e Milano[1], per le quali tuttavia la redazione del P.U.M.S. risultava obbligatoria. (Com)