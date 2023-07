Elezioni: Baldino (M5s), su voto fuori sede governo arrogante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'astensionismo involontario, quello di chi vive fuori dalla propria residenza, riguarda una platea potenziale di quasi cinque milioni di persone. Se si parte da questo dato, si capisce bene quanto per noi sia sconfortante e frustrante il gesto del governo che impantana tutto e rimanda a data da destinarsi, con una delega in bianco, a sé stesso. Sicuramente andando oltre le elezioni Europee 2024 e anche oltre le prossime elezioni Politiche, perché le hanno lasciate fuori dalla delega. Dal governo Meloni ancora una volta una mancanza di coraggio, una prova di arroganza e di mortificazione per il Parlamento. Una beffa per le opposizioni che avevano il diritto, una volta tanto, di discutere una loro proposta di legge, e soprattutto di discutere una proposta di legge, e non un decreto del governo". Lo ha detto la vicepresidente del Movimento cinque stelle alla Camera, Vittoria Baldino, nella dichiarazione di voto sulle proposte di legge per il voto ai fuorisede. "La soluzione per consentire il voto ai fuorisede è a portata di mano. La nostra proposta, ad esempio, è frutto di uno studio molto serio e rigoroso - ha continuato la parlamentare -. Si tratta del voto anticipato presidiato, che consentirebbe a tutti di votare dove vivono in totale sicurezza. Il governo e la maggioranza invece stanno buttando a mare un percorso che ha come protagonisti non solo alcune forze politiche, in primis il M5s, ma anche le associazioni che si occupano del tema, cittadini che chiedono di poter godere dei diritti che la Costituzione gli assegna. Siccome oggi il voto del M5s rappresenta anche milioni di ragazzi e ragazze che hanno riposto in noi fiducia perché portassimo avanti la loro battaglia, non voteremo a favore della legge delega ma vogliamo tendervi una mano, è così che farebbero loro, che, nonostante tutto, ci credono ancora. Vi chiediamo coraggio - ha concluso Baldino -, di fare in modo che la volontà politica abbia la meglio sulla resistenza dei burocrati di palazzo, di superare la vostra resistenza al cambiamento".(Rin)