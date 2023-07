Russia: ministero Esteri, attacchi di droni ucraini "non possibili" senza Usa e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi di droni ucraini sul territorio russo "non sarebbero possibili" senza l'aiuto degli Stati Uniti e della Nato. E’ quanto dichiarato dal ministero degli Esteri russo attraverso una nota "Questi attacchi non sarebbero possibili senza l'aiuto fornito al regime di Kiev dagli Stati Uniti e dai suoi alleati della Nato", ha precisato il ministero. "Tali attacchi non sarebbero stati possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati della Nato al regime di Kiev, che continuano a pompare con armi, inclusi droni, addestrano operatori di droni e forniscono informazioni di intelligence necessarie per la commissione di tali crimini, comprese le immagini della superficie terrestre ottenute con l'ausilio di satelliti civili e militari. Tutto ciò rende Washington e i suoi satelliti complici nella preparazione e nell'attuazione di atti terroristici pianificati e commessi da Kiev con denaro occidentale utilizzando armi occidentali", si legge nella nota.(Rum)