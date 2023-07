Sudan: Unhcr esorta le parti in conflitto a consentire percorsi sicuri per i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) esprime profonda preoccupazione per le continue segnalazioni di civili in Sudan, sia sfollati interni nel Paese che rifugiati coinvolti nel conflitto in corso, che diventano vittime indiscriminate dei combattimenti e a cui viene impedita la possibilità di cercare sicurezza. È confermato, afferma l'Unhcr in un comunicato, che il 25 giugno 28 rifugiati ospitati dal Sudan sono stati uccisi a Khartum quando l’area in cui vivevano è stata travolta dai combattimenti, e altri rifugiati sono rimasti feriti nell’incidente. L’Unhcr è sconvolto ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie colpite, facendo sapere che sta lavorando per aiutare a identificare le vittime, rintracciare i parenti e fornire supporto psicosociale e di altro tipo. “Ancora una volta, i rifugiati e gli altri civili sono le vittime innocenti di questa tragica guerra. Entrambe le parti devono permettere ai civili di spostarsi liberamente verso luoghi più sicuri, garantendo la loro protezione e il loro benessere e rispettando i diritti umani fondamentali”, ha dichiarato Mamadou Dian Balde, direttore regionale dell’Unhcr per la regione dell’est e del Corno d’Africa e dei Grandi laghi. “Tutti devono rispettare il diritto umanitario internazionale e i diritti umani e dare priorità alla sicurezza e al benessere delle comunità colpite, compresi i rifugiati”, ha aggiunto. (segue) (Com)