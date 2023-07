Mercosur: Lula, prioritario ingresso Bolivia nel blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mercato unico del Sud (Mercosur) ha "urgente bisogno" dell'adesione della Bolivia al blocco di Paesi formato da Argentina, Brasile, Praguay e Uruguay. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del suo discorso di apertura dei lavori del summit dei presidenti dei Paesi del blocco, in corso a Puerto Iguazù, in Argentina. "La nostra integrazione va ben oltre un progetto strettamente commerciale. Il Mercosur non può limitarsi al patto basato su quanto ti vendo io e quanto mi vendi tu. Rafforzare il Mercosur significa contare sulla partecipazione di tutti i nostri membri. Abbiamo urgente bisogno dell'adesione della Bolivia come membro a pieno titolo e lavorerò personalmente per la sua approvazione da parte del Congresso brasiliano", ha detto. (segue) (Brb)